Как сообщается на сайте авиаперевозчика, полеты будут осуществляться по вторникам на самолете Embraer 195. Вылет из Минска в 10:00, из Мурманска в 13:45.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале сообщил, что маршрут будет действовать до 17 сентября.

Ранее генеральный директор аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") Алексей Сунденбан говорил журналистам, что подтвержден прямой рейс Минск — Мурманск с мая по сентябрь текущего года.

В 2023 году данный авиарейс уже выполнялся, и также начиная с мая и до осени. Запуску прямого рейса тогда предшествовала встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Чибиса.

В настоящее время регулярные рейсы из Мурманска осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Северсталь", Red Wings, Smartavia, S7, "ЮВТ Аэро", "Северный ветер".