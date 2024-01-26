"В этом году в Краснополянском лесничестве будет создан новый рекреационный объект, а также обновят инфраструктуру, установят новые входные группы на ключевых рекреационных объектах: "33 водопада", "Псыдах-Шапсуг", "Агурское ущелье", "Змейковские водопады", "Пасть дракона", — говорится в сообщении.

Также планируется обустройство двух пикниковых полян с соблюдением всех эстетических и технических требований.

"В ходе подготовки к сезону в Сочинском нацпарке ведется и демонтаж некоторых объектов. Всего таких точек, где предпринимательская деятельность велась с нарушениями, а инфраструктура возведена без законных оснований, более 120", — отмечается в сообщении.

По предписанию природоохранной прокуратуры такие объекты будут демонтированы. Большинство соглашений с юридическими лицами уже расторгнуты.

Также Сочинским нацпарком организована работа по расторжению договоров аренды сроком на 49 лет. Активный демонтаж объектов на данный момент ведется в Адлерском районе на берегу рек Мзымта и Чвижепсе.

"Сегодня Сочи еще активно принимает любителей горных лыж, в горном кластере открыты трассы для катания, но мы уже готовимся к летнему сезону. В минувшем году Сочи принял рекордное количество гостей — 7,6 миллиона человек. Готовимся к приему большого числа туристов и в этом году. Помимо пляжных территорий и парков развлечений, гостей курорта традиционно интересуют природные объекты. Их благоустройство проводится ежегодно в преддверии лета. На данный момент в Сочи для посетителей открыты 55 объектов турпоказа", — цитирует пресс-служба директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.