По словам заведующего сектором военной истории музея-заповедника "Куликово поле" Юрия Кулешова, с момента становления отечественного оружиеведения и его окончательного формирования в советское время было накоплено огромное количество нового материала, переосмыслены ранние данные, а также выявлены неизвестные письменные и изобразительные источники.

"Мы рады представить научному сообществу и любителям истории самые свежие исследования. Для музея-заповедника "Куликово поле" заявленные темы весьма актуальны, они связаны с нашими главными научными интересами и помогут по-новому взглянуть на ряд предметов из музейной коллекции вооружения и снаряжения русских воинов", — отметил Кулешов.

Сезон откроет лекция кандидата исторических наук Владимира Курмановского. Выступление сотрудника Института археологии РАН посвящено вопросам военной организации Смоленской земли по данным уникального для средневековой Руси источника конца XV века — "Списка смоленских князей, бояр и слуг".

Ученый Павел Миляев из Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) расскажет о раннем этапе массового внедрения огнестрельного оружия в Московском государстве. Речь пойдет о ручных пищалях XVI века. Подлинные артефакты сохранились до наших дней лишь в единичных экземплярах, однако материалы археологических раскопок позволили подробно изучить этот вид вооружения. Ученый расскажет об особенностях конструкции стволов, ружейных замков и лож.

Кроме того, сотрудник Государственного исторического музея (ГИМ) Сергей Шполянский затронет вопросы использования наборных поясов как значимой части воинского снаряжения или костюма, часто демонстрировавших статус владельца на Руси золотоордынского периода.

О специфическом виде оружия — бердыше — посетителям расскажет Александр Николаев из Российского военно-исторического общества (РВИО). Несмотря на его известность и узнаваемость, в современном оружиеведении есть разные версии происхождения и трактовки развития бердыша, отсутствуют точные датировки у подавляющего большинства сохранившихся образцов. Из рассказа ученого можно будет узнать, насколько верно связывать происхождение этого вида оружия исключительно с Московским государством.

Кроме того, специалист Научно-исследовательского центра "Военная археология" Олег Комаров вновь поднимет дискуссионные вопросы по истории русской конницы XI-XVI веков. Ученый представит сравнительный экскурс по различным эпохам и культурам, расскажет об особенностях оснащения и тактики всадников, использовании конными воинами лука, меча, сабли и копья; о рыцарском таранном ударе и его применении на Руси.

Завершит цикл заведующий сектором военной истории музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов лекцией о новом взгляде на этапы развития военного дела Древней Руси с момента зарождения отечественной государственности, в IX веке, и до появления регулярной армии, в середине XVII века.

Курс лекций "Военное дело на Древнерусских землях" является совместным проектом Государственного музея-заповедника "Куликово поле" и Научно-исследовательского центра "Военная археология", отметили в пресс-службе.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает территории Кимовского и Куркинского районов Тульской области, ряд музеев в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.