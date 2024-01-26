Договор предусматривает страхование ответственности аэропорта за жизнь и здоровье пассажиров, повреждения воздушных судов и иного имущества третьих лиц.

Компания "АльфаСтрахование" уже несколько лет обеспечивает страховой защитой два крупнейших авиатранспортных узла страны — это аэропорты "Внуково" (Москва) и "Пулково" (Санкт-Петербург), отмечается в сообщении страховщика. Теперь клиентом компании также стал московский аэропорт "Домодедово" с пассажиропотоком более 20 млн человек в год.

"Страхование ответственности владельцев и операторов аэропортов — важный элемент в системе управления рисками авиационных наземных служб, обслуживающих пассажиров и авиационную технику", — отметил руководитель управления СК по работе с предприятиями авиационно-космической промышленности и инфраструктуры гражданской авиации Дмитрий Рынкевич, комментируя подписание договора.

"АльфаСтрахование" — одна из крупнейших частных российских страховых групп в РФ, объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Региональная сеть группы насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.