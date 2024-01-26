"Мы открыли новую выставку, картины на которой полностью созданы нейросетью. Пассажиры могут узнать, каким искусственный интеллект видит московский транспорт", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В дептрансе отметили, что совместная выставка московского метрополитена и Яндекса "Московский транспорт в Шедевруме" размещена в переходах между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ), "Проспект Вернадского" Сокольнической линии и одноимённой станции БКЛ, "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии и "Площадь Гагарина" Московского центрального кольца, а также на станции "Электрозаводская" БКЛ.