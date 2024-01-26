По итогам 2023 года аэропорт обслужил более 31,5 тыс. пассажиров, что на 20,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, в 2024 году показатель может вырасти в 1,6 раза.

Нарастить пассажиропоток региональные власти намерены за счет реализации ряда мероприятий.

Так, в текущем году предполагается расширить географию полетов. Для этого продолжается подготовка аэропорта к обслуживанию новых типов воздушных судов. Кроме того, идет процесс лицензирования светосигнального оборудования, соответствующую заявку направили в Росавиацию в конце прошлого года. Аэропорт сможет принимать воздушные суда в темное время суток, что позволит сделать расписание полетов более удобным для пассажиров, например, организовать рейсы в Москву в более позднее время.

Также в планах увеличить до пяти в неделю число рейсов в Санкт-Петербург. С 1 июня будут запущены рейсы в Сочи и Минеральные Воды.

Кроме того, в текущем году планируется провести капремонт изношенных сетей отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, а также общественных пространств аэровокзала.

Ранее сообщалось, что авиасообщение Тамбова с другими регионами восстанавливалось дважды: в ноябре 2021 года самолёты после долгого перерыва стали летать из областного центра в Москву; в мае прошлого года Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил отмененные в феврале из-за спецоперации рейсы в Москву.