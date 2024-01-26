"Сегодня в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлены длительные задержки на прибытие и выполнение рейсов авиакомпаний "Нордстар" и "Сибирь" с наибольшей продолжительностью более суток", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вылета в Сочи, Москву, Новосибирск, Красноярск и Уфу ожидают более 840 пассажиров, в том числе 25 детей.

Кроме этого, по сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения и позднего прибытия самолетов объявлены задержки авиарейсов авиакомпаний "Нордстар" в Норильск и "Аврора" в Южно-Сахалинск продолжительностью более суток.

Вылета ожидают более 340 пассажиров, в числе которых пятеро детей.

Норильские и Красноярские транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Норильска закрыт на контрольную чистку взлетно-посадочной полосы из-за непогоды, при этом за прошедшие сутки на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий были перенаправлены шесть самолетов.

Также сообщалось, что Сахалин со вторника находится под влиянием мощного циклона, который принес метели на юг острова. В регионе в среду был введен режим ЧС. Аэропорт Южно-Сахалинска, закрытый с четверга, в пятницу начал принимать самолеты.