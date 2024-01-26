"Увеличиваем количество рейсов в сообщении с Калининградской областью. Так, пассажирский поезд N148/147 Калининград-Москва с 25 апреля будет курсировать ежедневно вместо 3 раз в неделю", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Калининград ходят и будут отправляться в течение 2024 года три регулярных поезда. Это ежедневный N29/30 "Янтарь" Москва-Калининград, а также N79/80 Санкт-Петербург — Калининград, который ходит 4 раза в неделю. В расписании также есть поезд N359/360 Адлер-Калининград, курсирующий через день, а с 21 мая по 30 сентября он будет ходить ежедневно.

В летний период, с 3 июня по 15 сентября, РЖД также запускают еще и сезонный поезд N425/426 Калининград-Челябинск. Он будет отправляться по понедельникам из Калининграда, а из Челябинска — по четвергам. Маршрут его проходит через Минск, Смоленск, Тулу, Пензу, Самару и Уфу.

В сообщении отмечается, что российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Пассажиры должны иметь заграничный паспорт. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе.

Как сообщалось, по итогам 2023 года РЖД перевезли в дальних поездах 163,1 тыс. пассажиров, что на 42,1% больше, чем годом ранее.