На состоявшемся в пятницу заседании оргкомитета фестиваля заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко напомнил, что фестиваль будет проводиться на Алтае уже в 17-ый раз. В этом году он пройдет 16 марта на территории комплексов "Сибирское подворье" и "Золото Алтая" в селе Новотырышкино.

Координирует работу по организации и проведению фестиваля управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Профильные органы власти и организации сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением тематических мероприятий, а также в целом с обеспечением безопасности, связи, информационного освещения, транспортной логистикой.

Фестиваль "Сибирская масленица" — это одно из главных событийных мероприятий в туристической отрасли края, которое важно с точки зрения поддержания интереса к истории и культуре народа, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Алтайский край на "Сибирскую масленицу" съезжаются тысячи гостей со всей России, а также из зарубежных стран. Так, в прошлом году праздник собрал свыше 30 тысяч гостей.

Главная идея фестиваля 2024 года — "Любо-дорого, по-семейному". В рамках фестиваля уже в шестой раз пройдет конкурс исследовательских работ для школьников "Моя родословная". Заявки на него можно подавать до 29 февраля.

В ходе фестиваля желающие смогут поучаствовать в конкурсе масленичных чучел "Наша Масленица", конкурсе семейных ансамблей.

Одним из самых зрелищных и азартных обещает стать конкурс "Масленичный столб", который всегда собирает много болельщиков. Попробовать свою силу богатыри смогут и в конкурсе гиревого спорта.

Кроме того, разрабатывается программа конно-спортивных состязаний — забегов русских троек и рысаков.