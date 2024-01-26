«Через год будет запущен аэропорт в Абхазии. Контракт уже подписан. Согласно плану Абхазии, годовой пассажиропоток аэропорта должен составлять 1 млн туристов. С моей точки зрения, самая основная проблема в том, что там нет отелей. Некуда заселить этот миллион туристов», — сказала она, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) в пятницу.

Как сообщалось, Россия и Абхазия на ПМЭФ заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме, закрытого в начале 90-х годов.

Работы по реконструкции аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет средств частного инвестора. По предварительной оценке, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. В случае своевременной реализации проекта, возобновление деятельности авиаузла планируется в четвертом квартале 2024 года.