Подсудимым назначено наказание в виде штрафов в размере 250 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно, говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые, находясь на борту воздушного судна, грубо нарушили общественный порядок, выражались нецензурной бранью и несколько раз ударили другого пассажира, требования бортпроводников игнорировали.

Отмечается, что авиакомпании был причинен ущерб в размере 310 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре 30 октября 2023 года вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Иркутска в Москву. Причиной этому стала драка на борту. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка на воздушном транспорте, совершенное группой лиц).