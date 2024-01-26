По его словам, загрузка гостиниц в эти дни составила порядка 40%.

"Рост турпотока в республику обусловлен развитием туристической инфраструктуры, также развитием разных направлений туризма, таких как гастротуризм, промышленный, сельскохозяйственный, активный, пеший, спортивный и экотуризм", — сказал Мерданов.

Он добавил, что в республике сохраняется динамика роста туристического потока и основных туристических показателей.

"Ежегодно отмечается прирост турпотока на 12-15%", — отметил Мерданов.

Так, распространенными локациями в регионе для посещения у туристов является мультимедийный фонтан, расположенный в Дербенте, ракетный корабль экраноплан "Лунь" в Дербентском районе, Сулакский каньон, Хунзахский район, Комплекс пещер "Салатау", Бархан "Сарыкум", Самурский лес и другие.