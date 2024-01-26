В шоу будут участвовать десять скульпторов. В их распоряжении будет всего 90 минут, чтобы на глазах зрителей из глыб льда создать изваяние. Мастера будут пользоваться бензопилами и разнообразными подручными инструментами, говорится в сообщении.

"Снежная деревня" возводится мастерами из России и зарубежья в Хибинах с 2008 года. Скульпторы начинают работу в сооружении из искусственного снега, разделенного на залы и галереи, в ноябре. Из снежных кубов и льда с помощью различных инструментов они вырезают скульптуры, барельефы на стенах, объединенные одной тематикой.

Температура внутри "Снежной деревни" и расположение в Хибинах позволяют экскурсионно-туристическому центру принимать гостей до конца апреля-начала мая.

В 2012 году экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" вошел в Книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Проект разместился на площади в 2,014 тыс. кв. м и был посвящен олимпийской тематике. По итогам регионального конкурса "Снежная деревня" неоднократно признавалась лучшим объектом туризма.