«По итогам 2019 года за рубеж выехало 45 млн туристов, за 9 месяцев 2019 года путешествовали за рубеж 19 млн. Если делать экспертную оценку, то мы можем прогнозировать выход на 24 млн туристов по итогам 2023 года. В процентном отношении рынок выездного туризма восстановился примерно на 53% от допандемийного 2019 года», — сказал он, выступая на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) в пятницу.

Как отметил Сирченко, выездной туризм постепенно восстанавливается, однако ему по-прежнему нужна господдержка.

«Мы видим перспективы роста, но сейчас даже объемы у популярной Турции просели на 20-22%», — пояснил он.

По словам Сирченко, примерно 7 млн организованных туристов отдохнули за рубежом в 2023 году.

«На блочной и на чартерной перевозке было перевезено 5,5 млн. А раньше это было порядка 10 млн. Мы по-прежнему нуждаемся в мерах государственной поддержки, особенно по открытию новых направлений», — заключил эксперт.