«Всего эмират в 2023 году посетили более 1,2 млн иностранных туристов, это на 8% больше, чем годом ранее. Число российских туристов выросло на 80,8%, Россия стала рынком №1 для туризма в Рас-эль-Хайме», — говорится в сообщении.

Ранее директор исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей сообщил порталу «Интерфакс-Туризм», что в 2022 году эмират посетили рекордные 107 тыс. российских туристов. Рост на 80% означает, что в 2023 году это число выросло до 193 тысяч – это почти вдвое больше, чем до пандемии в 2019 году.

В департаменте добавили, что наиболее важные рынки-поставщики туристов для эмирата, помимо России, — это Казахстан, Великобритания, Германия и Индия.

Цель эмирата – нарастить иностранный турпоток до 3 млн к 2030 году. Для достижения этого результата здесь активно строятся отели, в том числе крупных международных брендов. В 2022 году число номеров составляло 8 тыс., к 2030 году оно должно удвоиться и составить 16 тыс.

Рас-эль-Хайма – самый северный из объединенных арабских эмиратов, его население составляет около 300 тыс. человек.