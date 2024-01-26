"В посёлке Красная Поляна предусмотрен байк-парк, там будут организованы и места для развлечений: полоса препятствий, тактильная тропа, детская активная зона", — написала первый вице-мэр.

По ее словам, там же разместят и комфортные зоны для отдыха.

"Для освещения установят парковые торшеры, покрытие пешеходных зон выполнят из гранитной брусчатки", — сообщила Калинина.

По ее словам, пройтись по всему маршруту или же проехаться на велосипеде/самокате можно будет уже в феврале 2024 года.

"Проект станет замечательным подарком, как жителям, так и гостям курорта к 10-летию зимней Олимпиады в Сочи", — добавила Калинина.