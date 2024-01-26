По его словам, в текущем году планируется увеличение номерного фонда на 550 номеров за счет реализации 9 инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

"В текущем году также планируется приступить к реализации проекта ОЭЗ в Дербентском районе. Общая площадь "Каспийского прибрежного кластера" — более 228 га, по проекту предполагается строительство 25 гостиниц от 3 до 5 звезд, санаторий, спортивно-развлекательных и культурно-познавательных объектов, марины", — сказал Мерданов.

Он добавил, что реализация проекта позволит создать еще 6,8 тыс. номеров.