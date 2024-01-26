По его словам, межведомственная комиссия приняла решение о соответствии пункта пропуска всем требованиям в декабре 2023 года.

"В настоящий момент мы ждем нормативно-правовой акт для открытия пункта пропуска для полетов", — отметил Зябко.

Как сообщалось, аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября 2021 года. В феврале 2023 года правительство РФ присвоило аэропорту Тобольска статус международного. Пассажиропоток аэропорта в 2023 году составил 45 тыс. человек (рост на 10%).

В Тюменской таможне функционирует 13 таможенных постов, в том числе воздушные пункты пропуска в Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, а также порт Сабетта, который одновременно является морским и воздушным пунктом пропуска.