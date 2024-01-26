В Москве откроется городской вокзал Петровско-Разумовская. В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города", — рассказал мэр.

Он уточнил, что вокзал объединит строящуюся станцию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), а также станцию МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. Уже завершена реконструкция путепроводов через железнодорожные пути, строится пассажирская платформа и надземный вестибюль для станции МЦД-1.

Ранее сообщалось, что в составе коммерческой части вокзала появится два многофункциональных комплекса с торговыми зонами и деловой инфраструктурой. Их площадь превысит 260 тыс. "квадратов".

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось в ноябре 2019 года. В августе 2023 года было запущено пассажирское движение по МЦД-3 "Зеленоград-Раменское" ("Ленинградско-Казанский"), а в сентябре открылся четвертый маршрут МЦД "Апрелевка-Железнодорожный" ("Калужско-Нижегородский"). Сроки строительства МЦД-5, который соединит Ярославское и Павелецкое направления железных дорог, пока не определены. Изначально предполагалось, что все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.