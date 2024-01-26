"Мы будем продолжать давление на Boeing, чтобы быть уверенными в том, что получаем хорошие самолеты", — заявил главный исполнительный директор Alaska Air Бен Миникучи в ходе телефонной конференции в четверг.

По его словам, топ-менеджеры авиакомпании вели "трудные и откровенные беседы" с руководителями Boeing. То, что произошло в начале января с самолетом Alaska Air, "является неприемлемым" и "никогда не должно было произойти", сказал Миникучи.

С учетом потенциальной отсрочки поставок новых самолетов Boeing, Alaska Air, вероятно, не сможет добиться поставленной ранее цели увеличения провозных ёмкостей на 3-5%, отметил он.

Как сообщалось, в начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км.

Вслед за инцидентом Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.

На этой неделе также стало известно, что FAA запретило Boeing Co. расширять производство самолетов 737 MAX.

В четверг Boeing приостанавливала производство на предприятии в Рентоне (штат Вашингтон) для обсуждения вопросов качества продукции с более 10 тыс. сотрудников, пишет газета Financial Times.

Две другие американские авиакомпании — Southwest Airlines Co. и American Airlines Group — ожидают, что получат меньше новых самолетов Boeing в этом году в результате инцидента и решения FAA.

American Airlines сообщила в четверг, что рассчитывает получить 20 лайнеров MAX в 2024 году вместо 25, о которых говорила в октябре.

"Мы собираемся привлечь Boeing к ответственности. Им необходимо навести порядок в своих делах", — заявил главный исполнительный директор American Airlines Роберт Айсом.

Глава Southwest Airlines Роберт Джордан высказался в поддержку Boeing.

"Я абсолютно уверен, что они разберутся с этим и решат возникшие проблемы", — сказал он в четверг.

Southwest надеется получить 79 лайнеров MAX в 2024 году вместо запланированных ранее 85.

Акции Boeing подешевели на 5,2% в четверг. За последний месяц их стоимость упала на 22%.