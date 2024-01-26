По его информации, за прошедшие сутки на запасные аэродромы из-за неблагоприятных метеоусловий были перенаправлены шесть самолетов, совершавших рейсы в Норильск. Кроме того, на юге Таймыра днем 26 января и в течение суток 27 января ожидается очень сильный южный ветер с порывами более 25 м/с и метель.

"В дополнение к аэропортам на Сахалине и близлежащих регионах специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Таймыре", — говорится в официальной публикации.

Ранее сообщалось, что Сахалин со вторника находится под влиянием мощного циклона, который принес метели на юг острова. В регионе в среду был введен режим ЧС. Аэропорт Южно-Сахалинска, закрытый с четверга, в пятницу начал принимать самолеты.