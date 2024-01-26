Как сообщает пресс-служба музея, посетители смогут увидеть полный комплект главных наград города: подлинную медаль "Золотая Звезда" Города-Героя Ленинграда, орден Красного Знамени, два ордена Ленина, орден Октябрьской революции.

Все награды хранятся в Законодательном собрании Петербурга и практически не покидают его стен.

Почетное звание "Города-Героя" Ленинграду было присвоено 8 мая 1965 года, в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Золотая Звезда была закреплена на боевом знамени Ленинграда первым секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. После чего знамя было передано делегации во главе с первым секретарем обкома КПСС Василием Толстиковым.

"Выставка стала новой важной традицией, напоминающей о героическом прошлом многонациональной страны — СССР, о защитниках и жителях блокадного Ленинграда, судьбы которых по сей день будоражат сознание и память народов всего мира, о великой истории России, неоднократно доказавшей свою правоту в тяжелейших мировых военных конфликтах", — отмечают в музее.

27 января в 14:00 в музее пройдёт церемония специального гашения конверта с оригинальной маркой, посвящённого 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в серии "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Для гашения конверта был изготовлен специальный штемпель первого дня. На штемпеле указано число 27 января 2024 года. Этим штемпелем ставится оттиск на оригинальные марки на конвертах, далее каждый конверт подписывается участниками церемонии.