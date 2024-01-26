"С самого начала Великой Отечественной войны, когда Красная армия отступала под натиском врага, все чаще стали обращаться к истории защиты Отечества, к образам великих полководцев, в первую очередь, к святому Александру Невскому. Так, в 1942 году широко отмечалось 700-летие Ледового побоища, которое совпало с первой блокадной Пасхой", — отмечают в музее-памятнике.

На протяжении всей блокады в стенах Исаакиевского собора сохранялись многочисленные художественные ценности из коллекций городских музеев и пригородных дворцов.

На выставке представлены предметы военного времени, связанные с хранением музейных экспонатов, созданная художниками в блокадном Ленинграде графика из фондов Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". В основу экспозиции легла коллекция Кустова, рассказывающая о церковной и повседневной религиозной жизни ленинградцев.

Петербуржцы увидят редкие печатные издания, фотографии, уникальные дневники и самодельные поздравительные открытки периода блокады, а также другие малоизвестные артефакты.