"Иск новосибирского транспортного прокурора об обязании устранить допущенные нарушения удовлетворил, признал незаконными действия авиакомпании S7 по предоставлению мест пассажирам, лишенным зрения, сопровождаемым собакой-проводником, исключительно в конце воздушного судна", — говорится в сообщении.

Суд посчитал, что вопреки изложенным требованиям закона авиакомпания S7 самостоятельно определяет нахождение во время полета пассажира, лишенного зрения и сопровождаемого собакой-проводником, в хвосте воздушного судна, тем самым она лишает инвалидов права воспользоваться дополнительной услугой в виде выбора места по их желанию, нарушает право на равное с другими гражданами участие в жизни общества, закрепленное конвенцией Генеральной ассамблеи ООН "О защите прав инвалидов", ратифицированной РФ.

Отмечается, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузов авиакомпании S7, пассажир может воспользоваться услугой по выбору места повышенной комфортности, однако в этих же правилах в пункте 4.11.20 закреплено положение, согласно которому лишенным зрения пассажирам, сопровождаемым собакой-проводником, предоставляются места в конце воздушного судна.

При этом собаки-проводники перевозятся в салоне бесплатно при наличии документа о соответствующей дрессировке, на такой собаке обязательно должны быть ошейник и намордник, и она привязывается к креслу у ног владельца.

"Суд пришел к выводу, что пункт 4.11.20 правил не соответствует воздушному законодательству, законодательству о социальной защите прав инвалидов и ущемляет их права", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее транспортная прокуратура направляла авиакомпании протест с требованием привести правила в соответствие с требованиями законодательства, но авиаперевозчик его рассмотрел и отклонил.

Иск поддержала и областная организация Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", представитель которой уточнил, что собака-проводник для незрячих людей имеет статус "техническое средство реабилитации", а поведенческие особенности этих собак таковы, что они совершенно не реагируют ни на какие посторонние раздражители и не могут создавать никаких помех ни для пассажиров, ни для членов экипажа.

Представитель S7 в суде заявил, что законодательством не предусмотрено право выбора места, поскольку это услуга перевозчика, а нахождение инвалидов по зрению с собакой-проводником в конце салона позволит при возникновении экстренной ситуации, сильной турбулентности, бортпроводникам, которые находятся рядом, оказать помощь человеку, а при необходимости эвакуировать их из самолета первыми, так как там расположен аварийный выход.

"Также авиакомпания утверждала, что перевозка собак-проводников по всему салону может неблагополучно повлиять на тех людей, которые имеют аллергию на шерсть животных. И что при перевозке комнатных животных в салоне самолета авиакомпания самостоятельно определяет места", — говорится в сообщении.

Суд, исследовав материалы дела, почитал доводы авиаперевозчика несостоятельными.