"В текущем году планируется отремонтировать около 670 км дорог в регионе — больше, чем в предыдущие годы. В том числе в 2024 году планируется выполнить большой объем работ по вылетным трассам из областного центра на всех направлениях, начнется строительство въезда в Ржев от трассы М-9 ("Балтия")", — говорится в сообщении.

Также будет продолжено создание хорды, соединяющей трассы М-9, М-10 ("Россия") и М-11 ("Нева"). Будет открыто в полном объеме движение по Северному обходу Твери.

Объемы финансирования дорожных работ в 2024 году в пресс-релизе не уточняются.

Всего за прошедшие 8 лет в регионе приведено в порядок почти 3,5 тыс. км трасс.

По утвержденным программам ремонта региональных, межмуниципальных и местных дорог, рассчитанным до 2028 года, в ближайшие пять лет планируется привести в нормативное состояние еще около 3,3 тыс. км дорожной сети, то есть темпы будут увеличены более чем в 1,5 раза, добавили в пресс-службе.