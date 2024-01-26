"Аэродром "Южно-Сахалинск" открыт с 17:00 местного времени (09:00 мск). Первый рейс ожидается в 19:00 местного времени (11:00 мск)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это будет рейс авиакомпании "Россия" из Москвы, который в среду вечером долетел до Сахалина, но из-за сильной метели в Южно-Сахалинске вынужден был развернуться и сесть на запасном аэродроме в Хабаровске.

Аэропорт Южно-Сахалинска закрылся в четверг из-за сильной метели, при этом задержка рейсов из-за непогоды в аэропорту началась еще во вторник. В настоящее время задержано более 50 рейсов на прилет и вылет, из них 36 рейсов перенесены на субботу и воскресенье, еще 13 рейсов отменены.