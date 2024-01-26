Выставка рассказывает о сохранении исторического наследия в осаждённом Ленинграде, о деятельности учреждений культуры и промышленных предприятий; это панорама самых разных сфер городской жизни: образования, науки, спорта.

Неотъемлемой частью художественного проекта стал аудиоспектакль, драматургия которого позволит современному зрителю погрузиться в события, происходившие в блокадном городе. Героев аудиогида озвучили Нина Усатова, Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Евгения Фадеева и Ярослав Гребельный.

В экспозиции представлено более 600 исторических предметов и произведений искусства, предоставленных частными коллекционерами и более чем пятьюдесятью музеями, библиотеками, театрами, архивами, предприятиями Санкт-Петербурга.

Среди экспонатов — фотографии, документы, письма, подлинные вещи блокадников, детское новогоднее платье, сшитое из бинтов, подвенечный наряд, сохранившаяся противохолерная вакцина, кусок кабеля, проложенного по дну Ладожского озера, люминофорные блокадные "светлячки", вещи руководства города, в том числе первого секретаря Ленинградского областного комитета партии Андрея Жданова.

Отдельное внимание организаторы проекта уделили работе художников блокадного Ленинграда — представлено около 200 графических и живописных произведений, среди которых работы Татьяны Глебовой, Ярослава Николаева, Владимира Серова, Елены Мартилла, Якова Рубанчика и многих других.

Часть экспозиции посвящена деятельности театров: представлены костюмы и детали гардероба артистов, афиши, партитуры и музыкальные инструменты, а также куклы Театра имени Евгения Деммени, которые использовались в блокадном спектакле, обличающем фашистов.

Специально для выставки Ботанический сад Петра Великого выращивает дикорастущие растения — крапиву, подорожник и одуванчик. Во время блокады были разработаны специальные рецепты для употребления их в пищу.

В создании раздела выставки, посвящённого промышленности, приняли участие 15 крупных предприятий Санкт-Петербурга, предоставивших экспонаты и архивные материалы. Посетители увидят подлинные агитационные листки и плакаты, использовавшиеся на предприятиях, фотографии, документы, а также образцы продукции, выпускавшейся в осаждённом городе — боеприпасы, радиооборудование, протезы для раненых.

"Хронологически выстроенная фабула выставки расскажет зрителю историю блокады через жизни обычных людей, их мысли, страхи и надежды. Это история о ежедневном гражданском мужестве, единении в борьбе с врагом, о поддержке и заботе друг о друге, благодаря которым создавалась невидимая, но такая ощутимая защита города", — говорится в сообщении.

В рамках выставки команда Манежа представит обширную просветительскую программу: лекции, открытые дискуссии, экскурсионные туры, а также дополнительные мероприятия для разных аудиторий, в том числе для детской, подростковой и инклюзивной.