"Циклон на острове Сахалин, к сожалению, отступает не так быстро, как хотелось бы. Поэтому в планы по открытию аэропорта Южно-Сахалинск вносятся коррективы. Сейчас он собирается возобновить обслуживание рейсов в 10:00 мск (18:00 местного времени). Но возможны изменения: безопасность полётов — главный приоритет", — говорится в сообщении.

По ее данным, в терминале аэропорта увеличили число посадочных мест, точки питания там работают, "постепенно привозят пассажиров на автобусах". Как сообщалось, аэропорт Южно-Сахалинска закрыли в четверг из-за сильной метели на юге Сахалина. Задержка рейсов в аэропорту началась во вторник, когда регион оказался под влиянием мощного циклона, принесшего сильные метели на юг острова. Согласно онлайн-табло аэропорта, задержано более 50 рейсов на прилет и вылет, из них 25 рейсов уже перенесены на субботу. Ранее собирались открыть аэропорт в пятницу в 15:00 местного времени (07:00 мск).