"Женщина планировала перевезти в свою страну три фрагмента рога вымершего шерстистого носорога общим весом более 3 кг. Согласно выводам исследования Института геологии и природопользования ДВО РАН (Благовещенск), вывозимый палеонтологический образец подобной сохранности очень редок", — говорится в сообщении.

Предполагаемый возраст артефакта составляет приблизительно 15 тыс. лет, а его рыночная стоимость — почти 1,8 млн рублей. Контрабандный груз был обнаружен и задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Амурской области на пункте пропуска через госграницу. Следователи Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Подозреваемая задержана.