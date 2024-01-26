Как сообщает пресс-служба музея, она будет состоять из нескольких разделов, которые расскажут о важнейших этапах битвы за Ленинград — сражения на подступах к Ленинграду в июле 1941 года, блокада Ленинграда, её прорыв в 1943 году и снятие в 1944 году.

По-новому в экспозиционное пространство будут вписаны различные образцы крупных артиллерийских орудий. Среди них 37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года № 909. На её стволе 18 жестяных пятиконечных звёздочек — 18 фашистских самолётов было сбито расчётом, которым командовал старший сержант Шалов. Пушка Шалова — второе по результативности орудие в годы Великой Отечественной войны (в среднем на каждое советское зенитное орудие приходилось 4-6 сбитых немецких самолетов).

Основное отличие обновлённой экспозиции — большое количество мемориальных предметов, в том числе именные снайперские винтовки, мундиры военачальников, в том числе Михалкина и Дегтярева, овчинный полушубок, который принадлежал старшему лейтенанту Глену.

Достойное место среди экспонатов займут образцы оружия, изготовленные непосредственно в блокадном Ленинграде. Среди них хорошо всем знакомые пистолеты-пулемёты и ручные пулемёты известных советских оружейников Судаева и Дегтярева, винтовки и штыки.

Посетители узнают о партизанском движении в Ленинградской области, единстве фронта и тыла, а также о наступательных операциях "Искра" и "Январский гром", успешное проведение которых полностью освободило Ленинград от блокады.

Экспозиция будет дополнена редкими фотографиями, архивными документами, плакатами военных лет, предметами живописи и графики.