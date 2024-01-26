Полеты из семи ямальских аэропортов выполняли 15 авиакомпаний, они осуществили более 45 тыс. рейсов.

Самый большой пассажиропоток пришелся на аэропорт Нового Уренгоя, на втором и третьем местах — аэропорты Салехарда и Ноябрьска.

Как сообщалось, аэропорт Нового Уренгоя в 2023 году обслужил 1,055 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее. Таким образом, на него пришлось около половины пассажиропотока всех аэропортов ЯНАО.

В сообщении говорится, что наиболее популярными межрегиональными направлениями прошлого года стали Тюмень и Москва, а летом — Сочи и Минеральные Воды.

"В округе действует 46 субсидируемых авиамаршрутов. В прошлом году ввели направления Салехард — Казань и Надым — Минеральные Воды, а с начала этого года запустили субсидируемые рейсы из Надыма и Ноябрьска в Омск", — отметила начальник отдела организации и субсидирования авиаперевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Виктория Возник.

По межмуниципальным маршрутам перевозки выполняются по 30 направлениям. Внутри округа за 2023 год наибольшее количество пассажиров перевезено из Салехарда в Новый Уренгой, Ноябрьск и обратно. На вертолетных маршрутах большей популярностью пользовались перелеты из Салехарда в населенные пункты Ямальского района. В малых населенных пунктах Ямала, где вертолеты являются единственным круглогодичным видом транспорта, возводятся модульные аэровокзалы. За последнее время они уже установлены и обслуживают пассажиров в Кутопьюгане, Шурышкарах, Горках, Овгорте, Питляре, Гыде, Антипаюте, Сеяхе и Новом Порту.

В ЯНАО действуют семь аэропортов (Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Надым, Тарко-Сале, Уренгой и Толька) и 24 вертолетные площадки, через которые осуществляется прием и отправка пассажиров, почты и грузов по регулярным межмуниципальным и межрегиональным направлениям.

Кроме того, на территории автономного округа осуществляют деятельность ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенково, Сабетта и Утренний.