Общая протяженность участков автодорог, где запланированы работы, составляет около 90 км. Дорожные работы по нацпроекту охватят все муниципальные районы республики, говорится в сообщении.

Также планируется привести к нормативу мостовые сооружения и путепроводы, расположенные на региональных автодорогах.

В частности, в 2024 году продолжится капремонт моста через реку Черек на автодороге Верхняя Балкария — Мухол, а также моста на автодороге Майский — Заречное — Ново-Ивановское.

Вместе с тем в КБР продолжат реконструкцию автодороги Чегем-2 — Булунгу протяженностью 27 км.