"Специалисты Минкультуры России приехали в Абхазию для оценки состояния картин после пожара в Национальной галерее. Эксперты проведут анализ состояния полотен, чтобы понять, какие из них можно отреставрировать на месте, а какие необходимо отправить в Москву и Петербург", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что участники делегации, в которую вошли реставраторы из Третьяковской галереи, Русского музея, Реставрационного центра им. Грабаря и ГосНИИР, уже начали составлять опись сохранившихся произведений искусства.

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, где располагались фонды Национальной картинной галереи, произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, сгорело более 4 тыс. картин.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", — заявила 21 января журналистам исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.

По ее данным, около 200 картин абхазских художников уцелели и были перенесены в здание Абхазского драматического театра.