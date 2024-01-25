"По предварительным данным Росстата, по итогам 2023 года количество туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения в регионе, составляет порядка 800 тыс., это больше чем в доковидном 2019 году. Общий турпоток за весь прошлый год составил более 2 млн поездок", — сказал он на совещании по развитию региона под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как отметил Чернышенко, потенциал региона огромен, и он до конца не раскрыт. Спрос превышает существующие возможности региона.

"Чтобы увеличить турпоток, нужна инфраструктура", — заключил он.