"Особое внимание должно быть уделено реализации туристического и рекреационного потенциала. В этой сфере у региона очень большие возможности, раскрытие которых будет служить диверсификации экономики и позволит создать тысячи дополнительных рабочих мест. Тем более, что в последние годы интерес к отдыху в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске заметно растет", — сказал он на совещании по развитию региона.

Президент отметил, что в 2023 году турпоток в область превысил 700 тыс. человек, что на треть больше, чем в 2022 году — 490 тыс.

Губернатор региона Антон Алиханов добавил, что это только официальные цифры Росстата, не учитывающие частный сектор и съем жилья в неклассифицированных домах отдыха.

"Не все коллективные средства размещения правильно подают статистику, но у нас здесь есть уникальная возможность. Наша география дает нам преимущество – это аэропорт и железная дорога. Мы знаем всех, кто к нам приезжает", — сказал он.

Губернатор добавил, что с учетом данных Сбербанка, операторов банковских карт, мобильной связи число посетивших область туристов превысило 2 млн по итогам прошлого года.

"Однодневные поездки мы не рассматриваем, только если человек переночевал здесь и провел хотя бы сутки", — подчеркнул он.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что спрос на поездки в Калининградскую область превышает существующие возможности региона.

"Чтобы увеличить турпоток, нужна инфраструктура", — заключил он.