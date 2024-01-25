"На территории Калининградской области разрабатывается масштабный проект "Белая Дюна". По предварительным оценкам региона, объем частных инвестиций в туринфраструктуру составит порядка 400 млрд рублей. На обеспечивающую инфраструктуру потребуется порядка 37-40 млрд, начиная с 2027 года и до 2035 года. Таким образом, на каждый вложенный бюджетный рубль будет приходиться до 10 рублей внебюджетных инвестиций", — сказал он на совещании по развитию региона под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как отметил Чернышенко, создание курорта "Белая Дюна" позволит дополнительно увеличить турпоток в регион на 1,1 млн человек.

"По заявленным регионом параметрам, проект предполагает создание более 10,5 тыс. гостиничных номеров. Это гигантский проект, его вклад среди остальных курортов на пяти морях – почти 11%. Инфраструктура курорта проектируется с возможностью круглогодичной работы за счет подогреваемых бассейнов. У губернатора есть идея, и мы ее поддержим – сделать самый большой в мире бассейн", — рассказал он.

По словам Чернышенко, в проекте морского курорта предусмотрена марина, поэтому было принято решение создать причал с открытым доступом к учебно-транспортным судам "Седов" и "Крузенштерн".

Он также отметил, что стоимость причала не потребует дополнительных вложений, его строительство будет заложено в уже имеющийся бюджет.

В свою очередь, президент подчеркнул, что если привлекать дополнительные средства, то стоимость такого причала "приличная, под 600 млн рублей".

Проект "Пять морей и озеро Байкал" предполагает строительство курортов на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Ключевой показатель национального проекта по туризму — количество внутренних турпоездок, которое должно составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты.