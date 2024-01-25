"По вопросу реконструкции аэропорта "Храброво" в Калининграде: мы полностью поддерживаем решение региона. В настоящее время пропускная способность аэродрома составляет 16 взлетно-посадочных операций в час, но мы видим, когда высокий сезон, в пиковый период количество взлетно-посадочных операций увеличивается до 32 в час. Конечно, это требует развития инфраструктуры, и при формировании следующего бюджета на 2025-й и плановый период 2026-2027 гг. Минтрансом будет рассмотрено необходимое финансирование на строительство магистральной рулежной дорожки, там всего 5,5 млрд рублей, мы попытаемся изыскать эти средства в полном объеме исходя из возможностей федерального бюджета", — сказал Савельев на совещании по вопросам социально-экономического развития Калининградской области с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также отметил, что вопрос о расширении пропускной способности "Храброво" будет рассмотрен.

"Про аэродром: действительно, потребность в увеличении пропускной способности с 16 до 32 взлетно-посадочных операций (в час — ИФ) — заявка есть, я думаю, что мы ее рассмотрим в рамках дальнейшей программы развития аэропортов", — заключил он.

Ранее сообщалось о планах по строительству двухэтажной пристройки к действующему зданию аэропорта. Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приема багажа, составит 10 тыс. кв.м. В результате "Храброво" будут способен обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек.

"Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнется в 2025 году", — говорил гендиректор "Храброво" Александр Корытный.