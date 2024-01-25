"Музей (Мирового океана — ИФ) будет достроен к концу этого года. В прошлом году мы приняли все решения о деньгах — это деньги были и на Третьяковскую галерею, и на достройку музея. Сейчас там из-за того, что были сорваны и не соблюдены технологии строительства, затопило подвал. Проект поменяли. К концу года объект будет запущен", — сказал Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочего визита в Калининградскую область.

Строительство нового комплекса Музея Мирового океана началось в 2013 году в рамках федеральной адресной инвестиционной программы "Культура России (2012-2018 годы)". На объекте сменилось два подрядчика, третьим является ООО "СтройМонолитСервис", у которой также были определенные проблемы. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

Новый корпус Музея Мирового океана строят на набережной реки Преголя в Калининграде. Архитектурной доминантой станет уникальное сооружение в виде шара, остекление которого состоит из более чем 3 тыс. сегментов. Внутри здания высотой 42 м расположатся более 30 аквариумов с морской водой общим весом около 1 тыс. тонн. Над рекой возведут стилизованный под океанскую волну навес площадью более 2 тыс. кв. м.

Ожидается, что после ввода в строй нового комплекса зданий экспозиционная площадь музея вырастет в четыре раза и составит 6 тыс. кв. м. В результате появится возможность в полтора раза увеличить музейный фонд. Развитие музея повлечет приток посетителей — ожидается, что ежегодно его смогут посещать более 800 тыс. человек.