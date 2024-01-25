"Вы в свое время давали поручение достроить Третьяковскую галерею в Москве. Был тоже долгострой, деньги в прошлом году выделили, вчера получили заключение о соответствии. (Объект — ИФ) готов уже летом принимать посетителей", — сказал Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочего визита в Калининградскую область.

Площадь объекта составляет 35 тыс. кв.м. Достройкой корпуса занималась публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", пояснил Хуснуллин.

Напомним, новое здание Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной планировали открыть с 2007 года. Концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами.

Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в долгострой.