"Надеюсь, что все запланированные мероприятия по вводу объектов будут завершены в срок. Понимаю сложности, но дорогу преодолевает идущий. Я надеюсь, что все, кто занимаются этим проектом, проникнутся этой уверенностью", — сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Как сообщалось, в декабре 2023 года в Калининграде завершили строительство филиала Третьяковской галереи на острове Октябрьский.

Стройплощадка в Калининграде состоит из восточной и западной частей. В первой строительство всех объектов (образовательной части комплекса) уже завершено. В западной части также возводятся здания Театра оперы и балета (филиал Большого театра) и Высшей школы театрального и музыкального искусств (филиал Российского государственного института сценических искусств).

Филиал Третьяковской галереи — часть одного из четырех российских культурно-образовательных комплексов. О необходимости их создания во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе Путин заявил в 2018 году.

Заказчиком работ выступает Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное и культурное наследие".