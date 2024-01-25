"Мы сейчас ехали, обсуждали — губернатор (Калининградской области Антон Алиханов — ИФ) предлагает сделать эту субсидию не для всех желающих приехать в Калининград или уехать, а только для постоянно проживающих здесь граждан, в том числе и студентов. И тогда эти (выделяемые в виде ежегодной субсидии — ИФ) 450 млн руб. не будут заканчиваться в течение 4 месяцев", — сказал Путин в ответ на вопрос одной из студенток, пожаловавшихся, что субсидируемые билеты быстро распродаются.

В то же время президент допустил, что если сделать спецтариф "только для тех, кто здесь проживает, тогда, может быть, чуть сократится туристический поток". "Но мне кажется, не очень — я на самом деле согласен с губернатором, потому что он (турпоток — ИФ) постоянно здесь растет", — добавил Путин.

Курирующий туризм вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал эту мысль: "Владимир Владимирович, посмею предположить, что не сократится, потому что вся инфраструктура туристическая задействована". Путин на это заявил, что раз "губернатор за, вице-премьер за — наверное, так и сделаем". "Но мы должны еще посовещаться и принять решение", — уточнил он.

Уже на совещании по социально-экономическому развитию области, которое транслировал телеканал "Россия 24", Путин поинтересовался мнением на этот счет у главы Минтранса Виталия Савельева. Тот в свою очередь пообещал изучить это предложение совместно с губернатором: "Мы рассмотрим, у нас "плоские" тарифы здесь активно работают. Думаю, что это возможный вариант", — сказал Савельев.

Авиаперевозки из Калининград и обратно в настоящее время субсидируются в рамках постановления правительства №215. По данным сайта Росавиации, в 2024 году под субсидию подпадают маршруты, связывающие этот город с Архангельском (стоимость перелета — 5,5 тыс. руб.), Екатеринбургом (8,5 тыс. руб.), Москвой (3,8 тыс. руб.), Мурманском (6 тыс. руб.), Санкт-Петербургом (3,5 тыс. руб.), Сочи (6,5 тыс. руб.). Воспользоваться спецтарифами могут жители всех регионов России, но только определенных категорий: молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающее лицо, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалид с детства II или III группы, многодетные семьи.

Полететь в Калининград по доступной цене также можно, воспользовавшись "плоским" (то есть не меняющимся в течение года) тарифом "Аэрофлота": 6,4 тыс. руб. в одну сторону, 10,65 тыс. — туда-обратно). Билеты по такому тарифу могут приобрести все желающие.