Общая протяженность маршрута составит порядка 33 тыс. км, экспедиция проедет через 58 регионов.

"Мы используем в проекте технику только российского производства, а чтобы стало еще интересней, то только колесную технику", — сообщил журналистам член Русского географического общества путешественник Богдан Булычев.

Самым сложным будет арктический этап. Путешественники на шестиколесных вездеходах "Бурлак" и автомобиле УАЗ специальной модификации проедут из Мурманска вдоль Северного морского пути.

"Арктику мы будем проезжать зимой по разным причинам, потому что зимой реки, озера, болота замерзают и это твердая поверхность, по которой может двигаться автомобиль", — добавил Булычев.

Во время путешествия по Арктике участники экспедиции будут документировать встреченный мусор. Эти данные они передадут экологам, чтобы в летнее время можно было ликвидировать обнаруженные очаги загрязнения.

Экспедиция разбита на четыре этапа. На каждом этапе путешественники будут менять вид техники. Кроме вездеходов задействуют квадроциклы, автомобили разных отечественных производителей, также планируется использовать мотоциклы.

На протяжении экспедиции путешественники будут рассказывать о своих перемещениях, открытиях и встречах в соцсетях. В 2025 году они выпустят документальный фильм и сериал.

Планируется, что на прохождение всего маршрута экспедиции потребуется около года с финишем в Мурманске. Однако участники учитывают риски: к задержке могут привести погодные условия или серьезная поломка транспорта.