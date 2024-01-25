"В рамках государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде различных субсидий и грантов, в том числе гранта "Агротуризм". На его предоставление в бюджете Московской области в 2024 году предусмотрено 19,5 млн рублей", — отмечает ведомство.

Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий.

В 2023 году для развития сельского туризма было выделено 20 млн рублей. Грант получили два проекта индивидуальный предпринимателей — глав крестьянско-фермерских хозяйств из городских округов Шаховская и Щелково.