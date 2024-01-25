"На следующий год у нас по программе 12 общественных пространств, но город запланировал уже 60, многие проекты уже начали. На программу по общественным пространствам выделено порядка 7 млрд рублей", — сказала Канунникова.

По паспорту регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", в 2023 году в Петербурге должно было быть создано десять общественных пространств, уточнила Канунникова, но в итоге план был перевыполнен на 720%.

"Так как город сам принимает решение по финансированию — мы не получаем федеральные субсидии — было построено 72 общественных пространства", — сказала она.

По ее словам, в 2024 году вырастет субсидия и муниципальным образованиям на благоустройство и озеленение дворов с 1,76 млрд до 5,9 млрд рублей.

Среди самых знаковых проектов для Петербурга, которые предполагается завершить в 2024 году, она назвала благоустройство Муринского парка, Линейного парка в Василеостровском районе, набережной Большой Невки в Приморском районе, пляжа "Дюны" в Курортном районе, Купчинского сквера и других.

Ожидается также, что начнется первый этап благоустройства Пейзажного парка в Красногвардейском районе, стартует проектирование экопарка на Камышовой улице в Приморском районе.

Всего, по данным комитета, с 2019 по 2023 год в Петербурге обустроили 226 общественных пространств.