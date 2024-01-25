Результаты исследования показывают, что чаще всех к десятидневным новогодним каникулам одобрительно относятся сограждане в возрасте 18-30 лет (87%).

Удельный вес россиян, которые не одобряют продолжительные новогодние выходные, по сравнению с 2010 годом снизился с 47% до 25% соответственно, отмечают социологи.

По данным ФОМ, больше всех не одобряют десятидневные новогодние выходные респонденты старше 60 лет (39%).

Согласно опросу, 9% россиян затрудняются определиться со своим мнением по данному вопросу.

На вопрос социологов о том, удалось ли отдохнуть и восстановить силы за прошедшие новогодние выходные, положительно ответили 70% россиян, отрицательный ответ дал почти каждый четвертый (23%), оставшиеся 7% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 12-14 января 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.