Экспозиция познакомит с забытыми и во многом утраченными свадебными традициями русского народа, напомнит об их истоках и содержании.

Посетителям представится возможность увидеть широкий ряд памятников праздничной и повседневной крестьянской культуры XVIII — начала XX века и совершить путешествие по традиционному обряду. При этом пространство выставки выступит как место действия, где играют свадьбу.

"Сотрудники филиала ГИМ предлагают тулякам дополнить экспозицию, поделившись с музеем свадебными фотографиями и рассказами о том, как, где и когда происходило одно из самых знаменательных событий в их жизни", — говорится в сообщении.

Фотографии расширят мультимедийную часть выставки, где будут представлены свадебные снимки прошлых эпох из собрания Государственного исторического музея, на которых запечатлены различные элементы русского свадебного обряда, сохранившегося в народной среде вплоть до начала ХХ века.

Свадебные истории туляков могут стать основой для публикаций на станицах филиала ГИМ в Туле в социальных сетях и в средствах массовой информации, выступающих партнерами акции, добавили в пресс-службе.

Акция продлится до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что ГИМ в 2024 году организует в Туле четыре выставочных проекта.

Так, в феврале откроется выставка "Красавец мужчина. Мужская мода на рубеже XVIII -XIX веков".

Главным проектом в Год семьи станет выставка "Русская свадьба", посвященная традициям и обрядам, связанным с главным семейным торжеством.

Экспозиция "Время. История. Миф. Французские часы" запланирована на ноябрь. Проект представит часы, украшенные композициями с изображением персонажей мировой истории и античной мифологии, в образах которых заложены вечные культурно-исторические и нравственные смыслы.

Эпохе викингов посвящена выставка "Викинги. Путь на Восток". Это монографический показ комплекса материальной культуры скандинавов эпохи викингов, осваивавших речные пути Восточной Европы и ставших частью древнерусского общества.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.