"В 2024 году из курганского аэропорта начнут летать рейсы в Минеральные Воды. Новое направление перелетов планируется запустить с мая. Рейсы будут осуществляться с мая по сентябрь включительно. Соглашение об осуществлении перелетов до Минеральных Вод между департаментом экономического развития и авиакомпанией "Икар" уже заключено", — уточнил Ковалев в телеграм-канале правительства Курганской области.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кургана принимает регулярные рейсы четырех авиакомпаний по направлениям Москва, Сургут, Санкт-Петербург, Сочи.

За 2023 год пассажиропоток аэропорта Кургана составил 154,3 тыс. человек. Прирост к уровню 2022 года составил 11%.