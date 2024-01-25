В настоящее время в Чувашии пять экологических троп, еще три планируется обустроить в рамках национального туристического маршрута "Великий Волжский путь".

Так, в частности, планируется создание экологического маршрута из Мариинского Посада в Козловку по следам войска Емельяна Пугачева протяженностью 60 км.

Кроме того, в планах — маршрут из Новочебоксарска в Мариинский Посад вдоль правого берега Волги с переправой через устье реки Цивиль.

"Также есть идея проложить туристический экомаршрут из Чебоксар в Моргаушский район, чтобы туристы увидели широкие разливы Волги, посетили водопад "Серебряный каскад", посмотрели на старейшину чувашских дубрав в Ильинском лесничестве", — говорится в сообщении.

Туристический маршрут "Великий Волжский Путь" протяженностью около 500 км открывает туристам культурные и природные достопримечательности, этнические традиции и кухни регионов Поволжья. Он включает Казань, Йошкар-Олу и Чебоксары, а также остров Свияжск.