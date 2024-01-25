"Самым загруженным месяцем года оказался июль, авиакомпании из Уфы и обратно перевезли 526,845 тыс. человек, что на 15% больше аналогичного периода 2022 года", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, наибольшее количество пассажиров (85% от общего числа) было перевезено по внутренним авиалиниям, сеть которых представлена 50 маршрутами. Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями полетов оставались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск. Помимо этого, в минувшем году были открыты два новых региональных рейса во Владикавказ, Ярославль, а также увеличена частота полетов в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Иркутск и другие российские города.

Сеть международных авиалиний была представлена 19 маршрутами. Востребованными направлениями полетов по итогам года стали Анталья, Стамбул, Дубай, Шарджа, Шарм-эль-Шейх, Хургада и другие. В Турцию было перевезено более 290 тыс. пассажиров, в ОАЭ — 108 тыс. человек, а в Египет — свыше 85 тыс. пассажиров.

Как отмечается, аэропорт наблюдает дальнейший рост перевозок в страны СНГ и ЕАЭС: Азербайджан, Армению, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. В 2023 году были открыты рейсы в Минск, Самарканд, на Пхукет и в Шарджу.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний.