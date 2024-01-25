"Пока все-таки те ограничения, которые существуют, не дают оснований считать, что это направление станет массовым. Скорее всего, оно останется в ближайшей перспективе, но будет относиться к разряду экзотических направлений", — сказал он на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса" в четверг.

Президент Уральской ассоциации туризма (УСТ) Михаил Мальцев считает, что у Северной Кореи есть все данные, и географические, и природные, для развития туризма.

"Это огромная линия морского побережья, историко-культурные объекты находятся в прекрасном состоянии. Конечно, это наиболее интересно для жителей Приморья и ближайших регионов, для жителей Уральского федерального округа это будет экзотика, но желанная экзотика", — сказал Мальцев.

Ранее сообщалось, что 9 февраля на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее отправится первая после пандемии коронавируса группа российских туристов, запланирован вылет из Владивостока в Пхеньян рейсом авиакомпании Air Koryo.